Salute: Istituto Serafico, convegno Assisi-Cambridge su disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito la medaglia del presidente della Repubblica, quale suo premio di rappresentanza, al primo convegno internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze, organizzato il 3 e il 4 dicembre dall’Istituto Serafico di Assisi, in collaborazione con il Centre for Mental Health Research associato all’Università di Cambridge.

Il premio è stato simbolicamente consegnato questa mattina dalla presidente dell’Istituto Serafico, Francesca Di Maolo, ai due direttori scientifici Sandro Elisei, dell’Istituto Serafico di Assisi, e Rashid Zaman, del Centre for Mental Health Research, University of Cambridge promotori, a livello nazionale ed internazionale, della kermesse scientifica. “La medaglia del presidente della Repubblica che il Capo dello Stato ha scelto di destinare al primo convegno internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze ci rende pieni di orgoglio e di gioia. È un fregio di gran rilievo che mette in risalto il valore di questo importante evento scientifico, il cui obiettivo è promuovere un reale cambiamento e rinnovamento dei modelli culturali e organizzativi, al fine di migliorare l’accessibilità e l’equità per i bisogni di salute delle persone con disabilità complesse”, dichiara Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi. A dare il via ai lavori, nella giornata inaugurale dell’iniziativa, i saluti istituzionali di Francesca Di Maolo; Maurizio Oliviero, rettore dell’Università di Perugia; mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra e Foligno; Stefania Proietti, sindaco di Assisi; Luca Coletto, assessore alla Salute e Politiche sociali della Regione Umbria; Gilberto Gentili, direttore generale dell’azienda Usl Umbria 1; don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei.