Diocesi: Bologna, domani assemblea aggregazioni laicali con i cardinali Zuppi e Tolentino Mendonça. Il 16 dicembre presentazione lungometraggio sul beato Olinto Marella

Nella mattinata di domani, sabato 4 dicembre, alle 9.30, nella parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova (via Murri, 177), il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, interverrà all’Assemblea generale della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali sul tema “Curare l’epidemia della solitudine”. Interverrà anche il card. José Tolentino Calaça de Mendonça, archivista dell’Archivio apostolico vaticano e bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana, che presenterà il suo libro “Pregare ad occhi aperti”.

Domenica 5 alle 15.15 in Seminario (piazzale Bacchelli, 4) l’arcivescovo interverrà al convegno “Percorsi prematrimoniali e primo annuncio”, proposto dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare. Parteciperanno anche padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale familiare della Cei, e i referenti Stefano e Barbara Rossi. Alle 18, nella chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone, il card. Zuppi celebrerà la messa per la riapertura al culto dell’edificio, danneggiato dal terremoto del 2012.

Giovedì 16 alle 20.30 al Cinema Teatro Antoniano, l’arcivescovo interverrà alla presentazione del lungometraggio “La sorpresa. L’eccezionale storia di padre Marella” che ripercorre la vita e le opere del beato Olinto Marella, prodotto dall’arcidiocesi di Bologna con il contributo di diversi soggetti pubblici e privati.