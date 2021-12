Mons. Aldo Giordano: von der Leyen (Commissione Ue), “un uomo buono, dedito alla pace e al dialogo. Un vero europeo”

“Era un uomo buono, dedito alla pace e al dialogo. Un vero europeo. Onoriamo la sua memoria”. Così ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio sui social in cui si dice “profondamente addolorata per la scomparsa di mons. Aldo Giordano”, il nunzio presso l’Ue deceduto ieri, 2 dicembre, a Lovanio. La presidente scrive ancora: “L’Ue ha beneficiato delle sue notevoli capacità diplomatiche quando ha assunto il ruolo di decano del corpo diplomatico presso l’Unione europea”.