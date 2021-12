Alzheimer: Pistoia, l’aiuto agli anziani nel Centro diurno Monteoliveto in un video

L’assistenza offerta agli anziani al centro diurno Alzheimer Monteoliveto, a Pistoia, raccontata in un filmato della serie “Firmato da te”, un progetto televisivo di Tv2000. Il centro da venti anni offre sostegno e assistenza agli anziani non autosufficienti e affetti da demenza. Nel video, attraverso la voce dei protagonisti, viene presentato cosa si fa concretamente con l’8xmille destinato alla Chiesa cattolica e segue le ricadute di un piccolo gesto nel vissuto di persone e luoghi.

“Qui ho trovato il mio essere – spiega Fiammetta Fanulli, operatrice ed animatrice del centro diurno di Monteoliveto –. Svolgo l’attività all’interno del centro da più di venti anni, ossia da quando la struttura è stata aperta”. “Entrare qui rende felici perché ti senti veramente parte di un qualcosa. Non è un lavoro – aggiunge Enrico Bongiovanni, animatore Os del centro diurno di Monteoliveto – è una missione. Lavorare qui mi offre l’opportunità di conoscermi una seconda volta”.

Sorta nel 1986, all’interno dell’antico monastero Olivetano, la “Casa dell’Anziano-Monteoliveto” è una struttura al servizio degli anziani della città, voluta dall’amministrazione dell’allora Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia che restaurò l’immobile e provvide all’arredamento ed alle attrezzature e che, nel 1985, la consegnò alla diocesi di Pistoia. Dal 1996 è operativo in un’ala riservata del complesso monastico un centro Diurno per anziani non autosufficienti seguito, nel 2004, da un centro diurno Alzheimer, nato per rispondere alle crescenti richieste della cittadinanza. Con il passare del tempo, la Casa è diventata un importante punto di riferimento, sostenuta anche dai fondi 8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, dove le famiglie degli anziani soli o colpiti dal morbo ricevono un aiuto prezioso nell’assistenza quotidiana. “Il supporto dell’8xmille ci permette di offrire dei servizi supplementari per i nostri anziani”, spiega Fiammetta.

Concepita come percorso formativo per quattro emittenti televisive (Telepace di Verona e Telepace di Roma, Tv Prato, Teledehon di Andria), che hanno partecipato alla realizzazione dei filmati, “Firmato da te” è una serie, ideata e diretta da Gianni Vukaj, regista di Tv2000 in collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.