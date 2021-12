Austria: Vienna, “liturgia senza barriere” nella Giornata internazionale delle persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna (venerdì 3 dicembre, ore 12) si svolgerà una “liturgia senza barriere”. In un comunicato dell’arcidiocesi di Vienna, si specifica che il vescovo ausiliare di Vienna Franz Scharl celebrerà una funzione pubblica, che sarà organizzata da persone con diverse disabilità e dai loro pastori e tradotta nella lingua dei segni. “Ciò che rende unico questa celebrazione è che le persone con disabilità non sono solo presenti come ascoltatori passivi, ma si esprimono in modo autentico. Sono una parte importante della chiesa e vogliono contribuire a plasmarla”, ha affermato Anamarija Sobocanec-Sostaric, bibliotecario presso l’ufficio per la pastorale per le persone con disabilità intellettiva e multipla nell’arcidiocesi di Vienna, che organizza l’evento. Henriette Etzenberger, responsabile della pastorale per i ciechi austriaci, cieca dalla nascita, leggerà la lettura, e persone con sclerosi multipla, disabilità fisiche, disabilità visive, sindrome di Down o sordità pronunceranno le intercessioni. La celebrazione sarà animata da due gruppi musicali composti da musicisti e cantanti con disabilità differenti. Le celebrazioni saranno tutte svolte secondo le condizioni governative in tempo di Covid-19.