Sport e pandemia: Università Cattolica Roma, domani un seminario Altems con Giovanni Malagò e Viviana Bottaro

Saranno il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò e l’atleta Viviana Bottaro, vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, gli ospiti dell’evento che si terrà domani alle 10 nell’Auditorium della sede di Roma dell’Università Cattolica (L. go F. Vito, 1) e che potrà essere seguito in diretta attraverso i profili Social dell’Ateneo (@Unicatt).

L’incontro, dal titolo “Lo sport italiano durante e dopo la pandemia”, sarà l’evento conclusivo del ciclo di seminari, ideato dal professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute per l’emergenza da coronavirus, e dal dottor Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute, promosso dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) – Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma, sul tema “Scienza e politica per la lotta al Covid-19”.

L’incontro, moderato dal giornalista Marco Franzelli, si aprirà alle 10 con il saluto del professor Americo Cicchetti, direttore Altems, e introduzione all’incontro di Ricciardi. Alle 10.20 gli interventi del presidente Malagò, dal titolo “Gli italiani e lo sport: durante e dopo la pandemia”, e dell’atleta Viviana Bottaro, dal titolo “Come costruire un successo sportivo… durante una pandemia”, che dialogheranno con Ricciardi e Miozzo sul rapporto tra gli italiani e l’attività sportiva durante la pandemia e il ruolo dello sport nel garantire resilienza alle persone e alle comunità in questo complesso periodo. Le conclusioni dell’incontro, alle 11.30, sono affidate a Cicchetti.