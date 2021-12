Azione cattolica: “Cambio di rotta. Giovani e studenti responsabili in questo tempo”. 300 partecipanti alla tre giorni di Montesilvano

“Cambio di rotta. Giovani e studenti responsabili in questo tempo”: è il tema dell’incontro promosso dal settore Giovani e dal Movimento studenti di Azione cattolica (Msac) che si terrà dal 3 al 5 dicembre a Montesilvano (Pescara), presso il GH Adriatico (via Maresca, 10). “Più di 300 i partecipanti, provenienti da ogni parte di Italia, che si interrogheranno – spiega una nota Ac – su questo tempo segnato dagli effetti della pandemia, su come poter essere protagonisti e responsabili dei cambiamenti in atto e del contesto sociale che ci circonda, provando a riscoprirci giovani e studenti che condividono la passione per il bene comune”. Un appuntamento con un programma che vivrà di momenti comuni e altri specifici per giovani e studenti. “Punto di partenza della riflessione gli Orientamenti triennali dell’Azione cattolica italiana (testo disponibile sul sito azionecattolica.it) che guideranno il prossimo cammino dell’associazione.

Partecipano all’Incontro mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne; Alessandra Augelli, docente di Pedagogia presso l’Università Cattolica di Milano; Andrea Casavecchia, docente di Sociologia presso l’Università Roma Tre; Ada Fiore, docente di Storia e filosofia presso il liceo classico “F. Capece” di Maglie (Lecce), ideatrice di “Industria filosofica”; Manuela Terribile, teologa; don Gianni Caliandro, rettore del Pontificio Seminario Regionale Pugliese; Maurizio Tibaldi, Consigliere nazionale Acr; Paolo Seghedoni e Paola Fratini, vicepresidenti nazionali dell’Ac per il settore Adulti; Annabella Teschio, docente di matematica e scienze; Angela Moscovio, coautrice del sussidio “Progetto Fuorisede”. Introduzione e conclusioni dei lavori a cura di Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi, vicepresidenti nazionali dell’Ac per il Settore Giovani; Lorenzo Pellegrino e Ludovica Mangiapanelli, segretario e vicesegretaria nazionale del Msac.