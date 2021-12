Papa Francesco: arrivato a Cipro, accolto all’aeroporto di Larnaca dalla presidente del Parlamento

Papa Francesco è atterrato a Larnaca, per la prima tappa del su9o 35° viaggio apostolico internazionale, che da oggi al 6 dicembre lo porterà a Cipro e in Grecia. All’aeroporto è stato accolto dalla presidente del Parlamento, Annita Demetriou – la prima donna a ricoprire questo incarico nel Paese – e da tre bambini in abito tradizionale che gli hanno offerto dei fiori. Al termine, il Santo Padre e la presidente si dirigono verso la Vip Lounge, poi il trasferimento alla cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie a Nicosia, distante circa 50 chilometri. Alle 16 (le 15, ora di Roma) è in programma l’incontro con i sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali di Cipro presso la cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie a Nicosia, dove il Papa pronuncerà il suo primo discorso. Alle 17.15 la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo presidenziale a Nicosia, seguita mezz’ora dopo dalla visita di cortesia al presidente della Repubblica nello studio privato del Palazzo presidenziale. L’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico si terrà invece nella “Ceremonial Hall” del Palazzo presidenziale, alle 18, con il discorso del Santo Padre.