Diocesi: Rieti, il presepe con i gessetti, al via i laboratori con i Madonnari bergamaschi nella chiesa di San Domenico

Foto Frontiera Rieti

Dopo la pausa dello scorso anno a causa delle disposizioni dovute alla pandemia, tornano nella “Valle dei Primo Presepe” i Madonnari di Bergamo. All’interno della chiesa di San Domenico di Rieti, secondo quanto riferisce oggi il settimanale diocesano reatino www.frontierarieti.com, non solo sarà possibile ammirare gli artisti mentre saranno in procinto di realizzare coloratissime opere legate alla figura di san Francesco, ma sarà anche possibile imparare ad utilizzare la tecnica del gessetto. Sabato 4 dicembre 2021 l’intera giornata sarà dedicata al “Laboratorio del Gessetto” riservato alle scuole, mentre domenica 5 spazio ai laboratori dedicati a bambini e ragazzi a partire dai sei anni. Per domenica 5 dicembre 2021 le prenotazioni sono aperte su Eventbrite: Primo turno: 14-16 (per prenotarsi: https://bit.ly/31cNCWS) – Secondo turno 16:30 – 18:30 (per prenotarsi: https://bit.ly/3D8x0ga). Ogni prenotazione varrà per un singolo partecipante. Durante entrambe le giornate sarà possibile assistere alla realizzazione delle opere eseguite dagli artisti. Per partecipare occorre indossare la mascherina ed esibire il Green Pass per le fasce di età obbligatorie secondo normativa vigente.