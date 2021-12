Diocesi: Amalfi, il card. Parolin ha presieduto il pontificale per la festa di Sant’Andrea

Nell’annuale ricorrenza della festa dell’apostolo S. Andrea, patrono principale dell’arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, il fulcro celebrativo è stato il pontificale presieduto dal card. Pietro Parolin, nella serata del 30 novembre, nella cattedrale di Amalfi, viene ricordato in una nota. Il segretario di Stato vaticano, all’inizio dell’omelia, dopo aver espresso gratitudine per l’invito all’arcivescovo Orazio Soricelli, ha evidenziato l’importanza della perseveranza in un prospero itinerario evangelico, additando l’esempio dell’ex pescatore del lago di Tiberiade, primo tra i chiamati da Gesù. “Amalfi, prima Repubblica marinara d’Italia, sia sempre orgogliosa e riconoscente a Dio per la presenza delle spoglie mortali di S. Andrea e si rivolga fiduciosa al suo patrono, affinché vegli sulla città di Amalfi, la Costiera tutta e i suoi abitanti, ponendo al primo posto l’amore verso il Signore Gesù, fonte di ogni bene e pegno sicuro di salvezza: troveranno gioia e serenità di vita e diventeranno lieti propagatori del Vangelo, discepoli missionari, evangelizzatori nella loro realtà e in tutto il mondo”, ha concluso il porporato.