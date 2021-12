Disabilità: Fondazione Sant’Angela Merici, a Siracusa una riflessione su sensibilizzazione e sostegni

Celebrare la “vita”, nella sua globalità e bellezza, volgendo l’attenzione alle persone disabili, alle loro famiglie e a tutti i soggetti che se ne prendono cura. E sensibilizzare ogni cittadino perché, nei riguardi della disabilità, possa approfondire conoscenze e competenze per valutare la possibilità di fornire un aiuto concreto. Questo l’obiettivo dell’incontro che la Fondazione Sant’Angela Merici (Fsam) ha promosso per domani, venerdì 3 dicembre, nella sala Carpenzano dell’istituto, a Siracusa, per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

All’incontro, organizzato con il Distretto Lions 108 Yb, interverranno mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, e mons. Giovanni Accolla, delegato Cesi per la pastorale della Salute e la Carità e arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. I saluti iniziali saranno del presidente della Fondazione Sant’Angela Merici, don Alfio Li Noce; del presidente dell’Ordine dei medici, Anselmo Madeddu; del direttore facente funzioni della Medicina riabilitativa dell’Asp 8 Siracusa, Patrizia Falletta.

Seguiranno gli interventi di don Salvatore Spataro, direttore Issr “San Metodio”; Nicolò Garozzo, Internal Auditor Fsam; Francesco Rametta, neurologo e direttore sanitario Fsam; Pietro Marano, neurologo e direttore UO di Neuroriabilitazione Irccs Oasi Maria SS. Troina; Francesco Marcellino, commissario Airs; Vera Trasseri, delegata distrettuale “I Lions per le Persone fragili”. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Cirillo, governatore del distretto Lions 108 Yb e direttore scientifico Fsam. Si chiuderà con la visita della struttura, curata da Gianmarco Lo Curzio, neuro psicologo Fsam.

L’evento in presenza (accesso consentito con green pass nel rispetto delle vigenti norme anti Covid) sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione Sant’Angela Merici Onlus.