Persone con disabilità: con Easy Go Out l’nclusione è a portata di clic. Domani il lancio. Già 100 locali su tutto il territorio

Appena qualche anno fa sarebbe stato un sogno. Oggi è un portale web. Si chiama Easy Go Out – www.easygoout.it – ed è un semplicissimo strumento digitale che permette a tutti di trovare il locale davvero accessibile e inclusivo all’interno della propria città. È stato sviluppato da un gruppo di volontari di Aism- Associazione italiana sclerosi multipla, con il sostegno di Agn Energia. Serve a trovare locali in cui la regola sia l’accoglienza e l’inclusività della persona, dove entri senza pensieri (anche se hai difficoltà di movimento) ed esci con sorriso, potendo fare ciò che desideri, perché lì nessuno considera “strana” la tua disabilità, ma assolutamente naturale. Il suo battesimo sulla rete sarà domani 3 dicembre, data in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Propone già 100 locali – ma prestissimo saranno oltre 300 – distribuiti sull’intero territorio nazionale, con la caratteristica di essere davvero inclusivi: con un occhio d’attenzione al green, i locali che trovate su Easy Go Out, sono capaci di accogliere senza sorprese e fraintendimenti chiunque di noi abbia anche solo momentaneamente esigenze speciali. Di ogni locale – il loro numero sta crescendo ogni giorno – offrono fotogallery e contatti utili, ma soprattutto dicono come si sente, come si muove e con quale modalità viene accolta una persona con disabilità al suo interno.

Il progetto di Aism e Agn Energia è stato concepito quasi due anni fa da un gruppo di giovani volontari Aism. Dalla loro amicizia e con il supporto di Agn Energia, hanno dato vita al progetto. “Di fronte all’impossibilità di muoversi ovunque, di frequentare qualsiasi posto, di visitare liberamente una città….abbiamo pensato ad un’altra strategia: conoscere il più possibile i luoghi e gli ambienti inclusivi e sostenibili e valorizzarli a beneficio di tutti coloro che hanno bisogni speciali”, dichiara il Gruppo Young Roma. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. La Sm è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia, che resta una grande emergenza sanitaria e sociale del nostro paese.