Diocesi: Sassari, sabato incontro “DifferenzAmiamoci” con suor Donatello e De Palo

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, sabato 4 dicembre si svolgerà a Sassari una nuova tappa del percorso formativo sulla Pastorale della disabilità. A partire dalle 9.30 nel Teatro parrocchiale “Mater Ecclesiae” è in programma “DifferenzAmiamoci”, appuntamento formativo organizzato dall’Ufficio catechistico diocesano in collaborazione con la Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, culture e religioni”. Previsti gli interventi di Antonello Spanu, presidente della cooperativa sociale “San Damiano”, suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei, e il videomessaggio di Gigi De Paolo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. Durante la mattinata verranno proposte le testimonianze di alcune famiglie. Gli interventi saranno moderati da Antonio Meloni, direttore del settimanale diocesano “Libertà”.

Nel rispetto delle normative sanitarie per l’emergenza Covid-19, l’accesso sarà consentito ai possessori di green pass. “DifferenzAmiamoci” potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Sassari.