50 anni Caritas Italiana: Puglia, domani a Molfetta una Giornata di studio sullo “stile della diakonìa nella Chiesa”

In occasione del 50° anniversario di fondazione della Caritas italiana si terrà nella mattinata di domani, venerdì 3 dicembre, a Molfetta una Giornata di studio sul tema “Caritas in Puglia – lo stile della diakonìa nella Chiesa”. A promuovere l’iniziativa, che si terrà dalle 9.30 presso l’aula magna del Pontificio seminario regionale, è la Delegazione Caritas regionale pugliese, in collaborazione con la Facoltà Teologica pugliese e l’Istituto pastorale pugliese. L’evento si pone in continuità con l’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà Teologica pugliese che si tiene oggi a Bari.

Per l’appuntamento di domani ha fatto giungere un videomessaggio anche il card. Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e presidente di Caritas Internationalis.

Alla tavola rotonda – moderata da Serena Quarta, sociologa dell’Università di Salerno – parteciperà anche don Marco Pagniello, nuovo direttore di Caritas Italiana nominato dal Consiglio episcopale permanente della Cei lo scorso 24 novembre. Gli altri interventi saranno affidati a Gianpaolo Lacerenza, docente di Teologia morale, a Francesco Zaccaria, docente di Teologia pastorale, e Fabio Dinoi (testimone). Le conclusioni saranno proposte da mons. Giovanni Checchinato, vescovo di S. Severo e presidente della Commissione Cep per il Servizio della carità e la salute.

La giornata di studio – ha scritto mons. Checchinato in un messaggio – “è stata pensata non soltanto come occasione di celebrazione della lieta ricorrenza del cinquantesimo, quanto soprattutto come un laboratorio di idee allo scopo di aiutare le Chiese di Puglia ad esercitare una testimonianza della carità sempre più fedele al Vangelo ‘in forme consone ai tempi e ai bisogni’ (Statuto di Caritas, art. 1) – a partire anche dall’analisi dei dati emersi nel recente report ‘Chiese chiuse, Chiesa aperta’ pubblicato nel luglio scorso”.

Durante la giornata di studio saranno proiettate le clip storiche su “50 anni di Caritas in Puglia” realizzate dalla Delegazione Caritas Puglia: temi dei video reperibili sul web sono Accoglienza, Opere, Emergenze, Formazione, Chiesa e Giovani.