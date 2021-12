L’arcivescovo di Perugia, il card. Gualtiero Bassetti, esprime “sentite condoglianze” ed è vicino con la preghiera alla sorella di mons Chiaretti, Piera, e a tutti i familiari. Lo riferisce in una nota la diocesi di Perugia. “Il card. Bassetti anche poche sere fa aveva fatto visita al suo predecessore unendosi a lui in preghiera. Tutta la diocesi si unisce alla preghiera di suffragio per il vescovo Chiaretti”.