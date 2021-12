Diocesi: Caritas Termoli-Larino, sabato il convegno “Agire ora. Per il bene delle persone e del pianeta”

“Agire ora. Per il bene delle persone e del pianeta”. È questo il titolo del convegno in programma sabato 4 dicembre, alle 16.30, nella sala del cinema Sant’Antonio di Termoli. Il convegno è promosso dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino in collaborazione con il Centro dei servizi per il volontariato del Molise. “L’obiettivo dell’iniziativa è quello di condividere un confronto su temi di forte attualità, guidati anche dal magistero di Papa Francesco – spiega una nota della diocesi -. Temi come la pandemia, la dignità dell’uomo e la cura del creato, le relazioni, il volontariato e i servizi di prossimità partendo da un percorso di ascolto e accompagnamento che si apre all’intero territorio. Esperienze, proposte, buone pratiche saranno al centro dell’incontro pubblico”. Per partecipare al convegno occorre il green pass.

Il programma prevede, dalle 16.30, saluti del vescovo, mons. Gianfranco De Luca, dei direttori della Caritas diocesana, Vito Chimienti e Anna Bernardi, e di Angelino Laviola, vicepresidente vicario del Csv Molise; gli interventi di Flavio Felice, docente di Storia delle dottrine all’Università del Molise, su “I volontari protagonisti del cambiamento” e di Corrado De Dominicis, delegato regionale Caritas Abruzzo e Molise, su “La Caritas e la lotta alla povertà: il ruolo dei volontari”; testimonianze e dibattito. Alle ore 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo nella chiesa di Sant’Antonio, a Termoli.