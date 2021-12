Disabilità: Uildm, domani evento on line sull’importanza del diritto al gioco e a comunità inclusive

Domani, venerdì 3 dicembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Uildm ha deciso di vivere questa Giornata dando spazio al racconto del progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara”, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ex Avviso 01/2018 e concluso lo scorso 26 novembre. Per 2 anni il progetto si è impegnato a ribadire l’importanza del diritto al gioco per i bambini con disabilità e a costruire comunità più accoglienti e inclusive, a partire dalla sensibilizzazione sui temi legati alla disabilità – con il coinvolgimento di 39 istituti scolastici – e dalla riqualificazione di 28 parchi e aree verdi con l’installazione di giostre inclusive in 24 Comuni italiani. A questo proposito si svolgerà on line il 3 dicembre un evento con i risultati del progetto. Per partecipare alla diretta Zoom è necessario iscriversi attraverso il form pubblicato online.