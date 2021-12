Papa a Cipro e in Grecia: telegramma al presidente Mattarella. Per la prima volta vola con Ita

(Foto Vatican Media/SIR)

“Nel momento in cui lascio il territorio italiano per recarmi in visita pastorale a Cipro e in Grecia, come pellegrino che anela ad antiche sorgenti, con il vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e le popolazioni locali, mi è gradito rivolgere a lei, signor presidente, e all’intero popolo italiano, i più cordiali saluti, a cui unisco fervidi auspici di serenità e di mutua cooperazione per il bene comune”. È quanto scrive il Papa, nel telegramma inviato al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, nel momento di lasciare il territorio italiano. Giunto all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino, alle ore 11.05 il Santo Padre è partito alla volta di Larnaca a Cipro a bordo di un A320 Enhanced/ITA. È la prima volta che Francesco utilizza la nuova compagnia di bandiera italiana che ha sostituito l’Alitalia. L’arrivo all’aeroporto internazionale di Larnaca è previsto per le ore 15 locali (14 ora di Roma).