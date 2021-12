Diocesi: Caritas Alba, fino al 19 dicembre la colletta per l’Avvento “Noi non ce ne laviamo le mani”

“Noi non ce ne laviamo le mani”. Questo lo slogan che accompagna la raccolta di prodotti per l’igiene personale e della casa promossa per il periodo di Avvento dalla Caritas diocesana di Alba. L’obiettivo è quello di creare all’interno dell’Emporio della solidarietà cittadino uno spazio di “igiene, benessere e salute” che educhi a prendersi cura di sé. Per questo, fino al 19 dicembre in tutte le parrocchie della diocesi, sarà possibile donare detersivi e sgrassatori, saponette e bagno schiuma, dentifrici e spazzolini, pannolini e assorbenti.

“Un Natale di condivisione moltiplica la gioia nei cuori”, afferma l’equipe della Caritas diocesana inviando alla generosità.