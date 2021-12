Mons. Aldo Giordano: le condoglianze di Sassoli (Parlamento europeo), “i miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari”

“Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico della Santa Sede presso l’Unione europea a Bruxelles”. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è tra le prime voci istituzionali a ricordare il vescovo, scomparso oggi dopo una lunga degenza a Lovanio per Covid, nominato da Papa Francesco pochi mesi fa nunzio a Bruxelles. Sassoli aggiunge: “i miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari”. Da segretario generale del Ccee, Aldo Giordano era stato un interlocutore-chiave con le Conferenze episcopali europee, con la Comece e con le istituzioni comunitarie. Uguale servizio aveva svolto negli anni in cui era stato Osservatore permanente della Santa Sede a Strasburgo, presso il Consiglio d’Europa.