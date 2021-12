Tv2000: La Ginestra (attore), “il protagonista, don Michele, è un sacerdote che vive col dubbio costruttivo”

Foto Tv2000

“Don Michele è un personaggio che mi diverte tanto. Molto pratico, che prende sulle spalle i problemi degli altri. Vive col dubbio costruttivo. Accompagna i percorsi di fede. Non fa altro che mettere in pratica i precetti cristiani. È affascinante”. Così Michele La Ginestra, attore protagonista della serie tv Canonico, presentandola stamani a Roma, in onda dal 14 dicembre alle 19.30 su Tv2000.

Complimentandosi con gli altri “attori bravissimi che sono stati disponibili”, La Ginestra ha ringraziato Tv2000 per la possibilità di realizzare questa serie di cui si è detto “soddisfatto”. Poi, la parola a Peppe Toia, il regista. “Si tratta di un prodotto realizzato con un budget contenuto ma fatto con il cuore”. “Abbiamo creduto veramente che sarebbe venuto fuori un bel prodotto e così è stato. La Provvidenza ci ha aiutato nel percorso di realizzazione”.