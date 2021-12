Migranti: Acse (comboniani), il 4 dicembre a Roma incontro sul tema dell’accoglienza

Sabato 4 dicembre alle ore 10.00 nella sede dell’Acse (Associazione comboniana servizio emigranti e profughi) a Roma (via del Buon Consiglio, 19) si svolgerà un incontro sul tema dell’accoglienza con Sophie Souita, ricercatrice Focsiv e Progetti Università Tor Vergata e

Lionel Momo Tchoupa, medico a Villa Speranza. Moderatrice: Suor Maria Rosa Venturelli, missionaria comboniana. “L’ accoglienza è un’apertura: ciò che viene raccolto o ricevuto viene fatto entrare in casa, in gruppo, in se stessi – riflette padre Venanzio Milani, missionario comboniano -. Accogliere implica vicinanza, accorciare le distanze, mettersi in gioco, porsi in atteggiamento empatico, entrare in relazione, privilegiare l’ascolto che ci permette di andare oltre le apparenze e quindi il pregiudizio e aiuta a tentare di condividere la situazione dell’altro. Per accogliere non si deve aver paura delle diversità. Nell’accoglienza ci si accorge che la diversità è ricchezza. Chi accoglie rende partecipe l’altro di qualcosa di proprio, come chi è accolto. Incontrare persone di culture diverse apre a nuove esperienze e arricchisce”.