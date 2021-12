Natale: Fondazione Terra Santa, domani a Bologna conferenza sul presepe nell’arte e una mostra su Betlemme

Venerdì 3 dicembre (ore 19), nella basilica Santo Stefano, a Bologna, la storica dell’arte Rosa Giorgi terrà una conferenza sull’iconografia della Natività, ispirata al suo saggio “Il presepe nell’arte” (Edizioni Terra Santa 2021). “Quella della nascita di Cristo – si legge in un comunicato della Fondazione Terra Santa, promotrice dell’evento – è una delle raffigurazioni più presenti nell’iconografia cristiana. L’autrice propone un percorso alla scoperta della narrazione artistica dell’evento della nascita di Gesù. Questo viaggio nell’iconografia della Natività esplora il tema del presepe seguendo il filo rosso dei suoi elementi principali: la mangiatoia, gli angeli, i pastori, la stella, i Magi, la notte, i doni, la grotta e molti altri. E nel dipanarsi di questo filo si scopre quanto i testi apocrifi siano stati determinanti per la sacra rappresentazione, perché ricchi di dettagli narrativi, spesso poetici”.

Nella stessa giornata ci sarà inoltre la possibilità di visitare nella chiesa della Ss. Trinità, che si trova all’interno del complesso dove avviene la presentazione, la “Mostra Betlemme, culla del Messia”, costituita da una ventina di pannelli, suddivisi in quattro sezioni dedicate alla storia di Betlemme, alla nascita di Gesù, ai luoghi più significativi e i santuari, all’attualità della piccola città palestinese. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 9 gennaio 2022.