Papa Francesco a Cipro: Custodia Terra Santa, il Pontefice alloggerà in una stanza che guarda verso il muro di separazione con la parte turca

Dal 2 al 4 dicembre, il Papa alloggerà nel convento francescano di Santa Croce a Nicosia che è anche la sede della nunziatura apostolica a Cipro. “Dormirà in una stanza diversa da quella in cui soggiornò Papa Benedetto XVI, quando visitò il Paese nel 2010. Per evitare al Santo Padre di salire le scale, gli abbiamo allestito una stanza al pian terreno”: è quanto rivela il sito della Custodia di Terra Santa che ha raccolto le parole di padre Jerzy Kraj, dal 2013 vicario patriarcale a Cipro e guardiano dello stesso convento. Il convento ospiterà anche il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, come rappresentante della comunità francescana, oltre che il nunzio apostolico a Cipro, mons. Adolfo Tito Yllana, e i membri della delegazione apostolica. “La stanza del Papa si affaccia ad una finestra da cui si vede il piccolo orto del convento e anche il muro di separazione con la parte turca – rivela padre Kraj -. È un simbolo di sofferenza. Il Papa viene a esprimere vicinanza verso la popolazione dell’unica capitale europea ancora divisa in due parti”. “Il Santo Padre – conclude il sito della Custodia – dormirà dunque al confine con la Repubblica democratica di Cipro e l’auto dichiarata Repubblica turca di Cipro del Nord”.