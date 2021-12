Disabilità: Special Olympics, il flash mob di migliaia di studenti in tutta Italia e la convention per i diritti dei disabili

(foto Special Olympics Italia)

Alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall’Onu il 3 dicembre di ogni anno, sono circa 14mila gli atleti Special Olympics e gli studenti di tutta Italia che, sulle note di Live is Life degli Opus, hanno dato vita al flash mob per affermare che i diritti e la dignità delle persone con disabilità, in termini di tutela, opportunità e sensibilizzazione, devono divenire una priorità da portare avanti con forza e determinazione 365 giorni all’anno. Una dimostrazione che fa il paio con il “Progetto scuola” con il quale Special Olympics promuove una cultura del rispetto e dell’inclusione tra i più giovani. Le iniziative proseguiranno domani con una convention di Special Olympics Italia per la quale, alle ore 16 attraverso la piattaforma Zoom, radunerà le maggiori Istituzioni nazionali, sportive e non attorno al tema della Leadership, presentando testimonianze che parleranno di come Special Olympics, partendo dallo sport e passando attraverso uno specifico percorso di formazione, offra la possibilità di sviluppare le capacità delle persone con disabilità intellettive.