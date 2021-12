Diocesi: Ancona, domani pomeriggio confronto su “Giovani e lavoro: quale futuro?”

“Giovani e lavoro: quale futuro?” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 3 dicembre, alle 17, presso il Centro pastorale diocesano di Ancona (via del Castellano, 40).

Dopo la 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto su “Ambiente, lavoro, futuro. #tutto è connesso”, l’Ufficio per i Problemi sociali e del lavoro dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, in collaborazione con la Caritas e la Pastorale giovanile diocesane, ha deciso di organizzare questo evento per riflettere su questioni attuali e prospettive future, quali ad esempio occupazione giovanile, in particolare della donna, contratti di lavoro precari, transizione e nuovi lavori, reddito di cittadinanza, Gig economy e contrattazione collettiva, match tra domanda e offerta.

L’incontro si articolerà in un dialogo tra i partecipanti coordinato da Marco Luchetti e sarà introdotto da alcuni esperti del settore: Giordano Cantori, imprenditore, Lorenzo Barucca, direttore del Centro per l’impiego di Ancona, Stefano Mastrovincenzo, presidente Ial Cisl nazionale. Sarà presente anche mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo.

Nell’occasione verrà presentato il progetto “We at Co”, bando pluriennale rivolto ai giovani che intendono sviluppare un’idea imprenditoriale, ideato dall’Ufficio per i Problemi sociali e del lavoro dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, insieme alla Sezione di Ancona dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) e al Progetto Policoro.