Migranti: Ascs (Scalabriniani), al via la campagna #WeCareForPeople

Le encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti” spingono a riconoscersi fratelli su questa terra e nella nostra casa comune, così da mettere in atto un deciso cambio di rotta e costruire un mondo più giusto per tutti. Questo l’obiettivo della campagna #WeCareForPeople lanciata oggi a livello mondiale dall’Agenzia degli scalabriniani per la cooperazione allo sviluppo Ascs. La campagna ha lo scopo di “raccontare chi sono le persone al centro delle nostre azioni. Perché sono loro in vero motore, il fulcro dei nostri progetti. Perché come ci ha ricordato più volte lo stesso Papa Francesco, ‘non si tratta solo di migranti, si tratta di tutti noi’. E come Ascs vogliamo continuare a prenderci cura di quel noi, di tutte le persone, siano esse migranti, rifugiati, o abitanti delle nostre comunità”. Info: www.ascs.it/wecareforpeople.