Tv2000: Morgante (direttore), “dalla serie Canonico un messaggio positivo”. Porfiri (ad), “servizio alla Chiesa italiana”

Foto Tv2000

“Racconteremo la vita di un prete che testimonia il Vangelo, la vita quotidiana di uomini e donne del nostro tempo con ansie opportunità e desideri, con la possibilità di svoltare e dare un messaggio positivo”. Così il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante, presentando stamani a Roma la serie tv Canonico in onda dal 14 dicembre alle 19.30. Esprimendo “gioia, soddisfazione ed emozione”, Morgante ha ribadito che “Tv2000 è molto orgogliosa di questa produzione”. “Una sfida importante, un impegno di non poco conto – ha aggiunto -. Siamo convinti che anche in questa storia di prete il pubblico riuscirà a cogliere la sfida di questa narrazione”.

L’amministratore delegato di Tv2000, Massimo Porfiri, ha poi sottolineato che “Canonico va oltre il semplice investimento economico”. “È un servizio alla Chiesa italiana. Nel protagonista rivedo tanti sacerdoti che animano le nostre comunità. Michele La Ginestra (il protagonista che interpreta un sacerdote, ndr) rappresenta uno di loro. Vogliamo fare vedere un prete normale che non risolve assassini e misteri ma problemi quotidiani”.