Ue-Balcani occidentali: a Brdo (Slovenia) il Forum ministeriale giustizia e affari interni. Presenti i commissari Reynders e Johansson

Nei giorni 2 e 3 dicembre a Brdo (Slovenia) si svolge il forum ministeriale Ue-Balcani occidentali sulla giustizia e gli affari interni ospitato dalla presidenza slovena del Consiglio dell’Ue. All’incontro parteciperanno il commissario per la giustizia, Didier Reynders, e il commissario per gli affari interni, Ilva Johansson, mentre dai Balcani prenderanno parte i rispettivi ministri della giustizia e degli affari interni, come anche rappresentanti di agenzie europee. Il commissario Johansson insieme ai guardasigilli dei Balcani occidentali discuterà sulla migrazione, compresa la cooperazione per rafforzare la capacità di gestione delle frontiere e lo scambio di informazioni, come migliorare le condizioni di accoglienza e i sistemi di asilo e rafforzare la cooperazione contro il traffico di migranti e il rimpatrio e la riammissione. In una seconda sessione, i partecipanti scambieranno vedute sulla lotta al terrorismo, all’estremismo e alla radicalizzazione, con un accento sull’attuazione del Piano d’azione congiunto sulla lotta al terrorismo, sul ritorno dei combattenti terroristi stranieri nella regione dei Balcani occidentali, nonché sulla situazione dei cittadini afghani evacuati in transito nella regione. I partecipanti parleranno anche del rafforzamento della cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata.

Il 3 dicembre, invece, il commissario Reynders incontrerà i ministri della giustizia per presentare gli ultimi sviluppi riguardo il meccanismo europeo per lo stato di diritto e i progressi compiuti nell’attuazione dei progetti finanziati dall’Ue per la misurazione della prestazione dei sistemi giudiziari, compresi i partner balcanici. Si parlerà inoltre di Procura europea, chiedendo la cooperazione dei partner dei Balcani occidentali. Alla fine il commissario Reynders aggiornerà i ministri sullo stato di avanzamento dell’attuazione delle misure europee per la digitalizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri.