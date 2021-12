Commissione Ue: Global Gateway, 300 miliardi in 7 anni per collegamenti sostenibili nei settori digitale, energia e trasporti

La Commissione europea e l’Alto rappresentante Ue lanciano una nuova strategia, per promuovere una ripresa globale duratura con investimenti da 300 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. La strategia intende investire in collegamenti sostenibili e sicuri nei settori del digitale, dell’energia e dei trasporti. In particolare, il piano Ue punta a rafforzare i sistemi sanitari, dell’istruzione e della ricerca. “Sosterremo investimenti intelligenti in infrastrutture di qualità, rispettando i più elevati standard sociali e ambientali, in linea con i valori democratici dell’Ue e le norme e gli standard internazionali. La strategia Global Gateway è un modello di come l’Europa può costruire connessioni più resistenti con il resto del mondo”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen. Sulla stessa linea è intervenuto anche l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell: “Un’Europa più forte nel mondo significa un impegno risoluto con i nostri partner, saldamente ancorato ai nostri principi fondamentali. Con la strategia Global Gateway stiamo riaffermando la nostra visione di promuovere una rete di connessioni, che deve essere basata su standard, regole e regolamenti condivisi a livello internazionale per fornire un campo da gioco equo”.