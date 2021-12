Natale: Medici con l’Africa Cuamm, varie le proposte solidali per sostenere la campagna “Un vaccino per tutti”

“Calendari, agende, ma anche tazze e borracce per la ‘Special Edition di Natale’ che racconta, attraverso le acconciature, la storia, l’identità di chi le indossa, che va ben oltre lo stile. E insieme una linea di artigianato tradizionale: matite fatte da artigiani tanzani, borse, astucci e palline di Natale realizzate con stoffe africane fatte a mano grazie alla collaborazione tra Cuamm e sartorie sociali nelle quali trovano impiego donne e uomini provenienti da diversi paesi africani”. Sono molte e varie le idee solidali proposte da Medici con l’Africa Cuamm per il Natale 2021. Diana Ejaita, illustratrice e designer italo-nigeriana, firma per Medici con l’Africa Cuamm la “Special Edition di Natale”. Il tema di quest’anno è “Capelli come messaggi al vento”. “Tradizione, legame con la comunità, spiritualità e storia. Le acconciature raccontano storie, svelano le identità di chi le porta, parlano del rango, dello stato civile o della religione, vanno ben oltre lo stile. Per molte popolazioni i capelli racchiudono una forte valenza spirituale, in quanto posti nella parte più alta del corpo, vicini al cielo e tramite tra divinità e anima della persona. In epoca più recente hanno assunto un valore politico, dall’identità nera negata attraverso la pratica della stiratura chimica dei primi del ‘900 alla rivendicazione delle chiome afro negli anni ’50. Dodici acconciature sono dodici storie di tradizione, spiritualità, stile e politica, che ci raccontano di un’Africa ricca di vita e della quale non smettere mai di meravigliarsi”, spiega una nota del Cuamm.

E quest’anno, i regali solidali di Medici con l’Africa Cuamm si impreziosiscono con 20 serigrafie originali firmate e numerate dallo street artist Alessio-B, donate al Cuamm in occasione della Biennale di Street Art 2021. “Una donna africana, che tiene sulle spalle la sua bimba, disegna un cuore vicino alla sagoma dell’Africa. Un’immagine molto dolce e coinvolgente che mette al centro le mamme e i bambini, come l’intervento del Cuamm”, ricorda la nota.

Non mancano, infine, tra le proposte di dono anche le buone cause: biglietti digitali e cartacei, personalizzabili, con illustrazioni firmate da Andrea Rivola. Le donazioni raccolte andranno a sostenere la campagna “Un vaccino per noi”, che è partita nel garantire un’effettiva vaccinazione agli operatori sanitari e ai gruppi prioritari individuati Paese per Paese; ora l’obiettivo dell’intervento Cuamm è portare il vaccino fino all’ultimo miglio in 51 distretti di 6 Paesi in cui è presente: Angola, Etiopia, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Uganda, per una popolazione complessiva di circa 5 milioni di abitanti.