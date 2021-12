Papa a Cipro: incontro autorità, “terribile lacerazione” dell’isola è la “ferita” più grande, “prego per la vostra pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La ferita che più soffre questa terra è data dalla terribile lacerazione che ha subito negli ultimi decenni”. Nella parte centrale del discorso all’autorità, dal palazzo presidenziale di Nicosia, il Papa ha fatto esplicito riferimento alla divisione dell’isola di Cipro, che risale al 1974. “Penso al patimento interiore di quanti non possono tornare alle loro case e ai loro luoghi di culto”, l’appello di Francesco: “Prego per la vostra pace, per la pace di tutta l’isola, e la auspico con tutte le forze”. “La perla di Cipro è stata oscurata dalla pandemia, che ha impedito a tanti visitatori di accedervi e di vederne la bellezza, aggravando, come in altri luoghi, le conseguenze della crisi economico-finanziaria”, l’analisi del Papa, secondo il quale “in questo periodo di ripresa non sarà la foga di recuperare quanto perduto a garantire uno sviluppo solido e duraturo, ma l’impegno a promuovere il risanamento della società, in particolare attraverso una decisa lotta alla corruzione e alle piaghe che ledono la dignità della persona; penso ad esempio al traffico di esseri umani”.