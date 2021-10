Unitalsi lombarda: domenica su Radio Mater trasmissione in diretta da Loreto

Domenica 10 ottobre alle 18.15 Radio Mater aprirà le proprie frequenze all’appuntamento mensile con la trasmissione curata dall’Unitalsi lombarda, “Per Maria a Gesù”. L’emittente, che inaugurò le trasmissioni l’11 febbraio 1994 nel giorno dedicato alla Madonna di Lourdes, nacque su invito della Chiesa, come seconda realtà radiofonica, dopo la prima esperienza di Radio Maria. “La trasmissione di domenica prossima sarà in diretta da Loreto. Potremo così vivere – spiegano da Unitalsi – il pellegrinaggio giubilare che si sta svolgendo nella città delle Marche che custodisce la più grande reliquia mariana, la Santa Casa. Un’occasione preziosa per andare al cuore dell’Anno giubilare grazie alle testimonianze dell’arcivescovo-prelato di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, del vicario e responsabile della Pastorale familiare don Bernardino Giordano, del coordinatore per il percorso dell’Anno giubilare del santuario padre Janvier e del direttore del Museo pontificio Vito Punzi”. In trasmissione “non mancheranno le testimonianze del recente pellegrinaggio della diocesi di Milano a Lourdes, guidato dall’arcivescovo Mario Delpini a cent’anni dalla morte del beato card. Andrea Carlo Ferrari e nel centenario di fondazione di Unitalsi Lombarda”. È possibile seguire la trasmissione dalle frequenze di Radio Mater e via internet su Radio Mater Online.