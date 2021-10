Scuole paritarie: Fism, rinnovati gli organi statutari. Dario Cangialosi coordinatore nazionale

Nel primo Consiglio nazionale, dopo il Congresso di settembre scorso, la Fism-Federazione italiana scuole materne ha eletto i nuovi organi statutari: coordinatore nazionale, vice coordinatore e Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti: Dario Cangialosi (Palermo) come coordinatore, vice coordinatore padre Rino Prevedoni (Isernia) mentre in Presidenza entrano Luca Iemmi (Reggio Emilia), Barbara Rossi (Varese), Cinzia Parimbelli (Bergamo), Massimo Pesenti (Brescia), Angela Galasso (Genova), Mirco Cecchinato (Padova). Cooptati Bruno Forte (Udine) e Giannino Zanfisi (Verona). Il presidente Redaelli ha cooptato, nel Consiglio nazionale, anche Stefano Giordano.

La Fism raggruppa circa 9mila realtà per l’infanzia no profit, molte appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore. Le realtà educative della Federazione sono frequentate da mezzo milione di bambini e bambine e vi lavorano circa 40mila persone.