Diocesi: Mantova, veglie e video testimonianze per l’ottobre missionario

“Testimoni e profeti”. In questo mese di ottobre il Centro missionario diocesano di Mantova propone tre veglie, a livello diocesano, e alcune video testimonianze. Dopo il primo momento di preghiera, ieri sera, alle 21, al santuario delle Grazie, con il vescovo Marco Busca, la prossima veglia sarà venerdì 22 ottobre, alle 21, nella chiesa di Correggioli di Ostiglia e l’ultima sabato 23 ottobre, alle 20.30, a Castiglione delle Stiviere.

Inoltre, vengono pubblicate sui canali diocesani le testimonianze di alcuni missionari mantovani (padre Corrado Dalmonego in Amazzonia, padre Roberto Gazzoli in Brasile, padre Paolo Motta in Burkina Faso, suor Godelive dal Burundi) per far conoscere “le speranze, l’impegno, i gesti d’amore insieme a sofferenza, ingiustizie, guerre che molte persone nel mondo stanno vivendo”.

“I nostri missionari sono in terre lontane perché l’amore per Gesù Cristo li ha spinti a condividere la vita e la fede di quei popoli. Da là ora si rivolgono a noi per scuoterci e svegliarci perché non possono tacere quello che vedono e che ascoltano”, si legge sul sito della diocesi.