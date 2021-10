Sport e solidarietà: Roma, domani torna l’ottava edizione de “Il Polo del Sorriso” realizzato dalla Fondazione Operation Smile Italia

Campioni non solo d’Europa ma anche di solidarietà. Dopo il recente duplice oro dell’Italia ai Campionati europei di Polo 2021, torna per l’ottava edizione “Il Polo del Sorriso”, realizzato dalla Fondazione Operation Smile Italia onlus in collaborazione con la Fise (Federazione italiana sport equestri) e con il Roma Polo Club, che farà da cornice all’evento.

L’appuntamento, che vedrà anche la partecipazione della Polizia di Stato, è per domani, 10 ottobre, in occasione della giornata finale del Campionato italiano. La manifestazione sarà a sostegno del Progetto Smile House avviato dalla Fondazione Operation Smile Italia onlus 10 anni fa e tutti i fondi raccolti durante la giornata saranno destinati al centro Smile House di Roma.

La Fondazione, da oltre vent’anni, si prende cura dei bambini e degli adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali come la labiopalatoschisi, spesso nota come “labbro leporino”. L’evento benefico ha l’obiettivo di raccogliere fondi attraverso momenti di convivialità e condivisione, oltre che di sport.