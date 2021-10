Diocesi: San Benedetto del Tronto, dal giornale “Grottammare” nasce il “Biglietto Sospeso” per sostenere le famiglie e la cultura

È nato da pochi giorni il “Biglietto Sospeso”, un’iniziativa voluta e realizzata dall’associazione “Per Grottammare” e dal giornale “Grottammare” che prevede l’omaggio ad una famiglia bisognosa del territorio di una serata gratuita a teatro.

“In famiglia, quando c’è da risparmiare si decide inevitabilmente di tagliare alcuni costi considerati superflui. La prima a farne le spese, spesso e volentieri, è la cultura considerata spesso non indispensabile. Per questo motivo abbiamo pensato di donare ad una famiglia locale la possibilità di partecipare a un momento culturale”. Queste le parole di Simone Incicco, direttore del giornale “Grottammare”. Il primo evento sarà “Una rotonda sul mare”, organizzato dall’associazione “Lido degli Aranci”, si terrà, stasera, alle ore 21.30, presso il Teatro delle Energie di Grottammare. Durante la serata verrà premiato ufficialmente il Grottammarese dell’Anno 2020, Antonello Marlado, e si esibirà il cantante Drupi.”

Incicco conclude: “Il Biglietto Sospeso verrà ripetuto con regolarità durante l’anno. Le famiglie a cui donarlo saranno individuate in base alle segnalazioni della Caritas locale o diocesana di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mentre gli eventi culturali e teatrali che saranno oggetto della nostra attenzione sono quelli che verranno realizzati nella nostra cittadina nell’arco dei prossimi mesi. L’iniziativa, che si ispira al Caffè Sospeso di Napoli, è un modo per sostenere le famiglie e la cultura, due realtà che ci stanno particolarmente a cuore”.