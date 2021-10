Diocesi: Udine, domani l’arcivescovo Mazzocato ordina cinque nuovi diaconi

Chiesa udinese in festa per l’ordinazione diaconale in vista del sacerdozio di ben cinque giovani che domani, domenica 10 ottobre, vivranno la tappa più importante del loro percorso verso il “sì” al Signore per tutta la vita. La celebrazione – presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato – si terrà alle 16 in cattedrale.

I cinque nuovi diaconi sono Matteo Lanaro, 34 anni, di Povoletto, attualmente in servizio pastorale nella parrocchia di Treppo Grande, nella collaborazione pastorale di Colloredo di Monte Albano; Davide Larcher, 23 anni, di Imponzo, in servizio nella parrocchia (e collaborazione pastorale) di San Daniele del Friuli; Gabriele Pighin, 24 anni, di Rivignano, in servizio nella collaborazione pastorale di Reana del Rojale; Mario Pulvirenti, 38 anni, originario di Catania, ma in Friuli da molti anni, in servizio a Tarcento; Alberto Santi, 23 anni, il più giovane del gruppo, originario di Ursinins Piccolo, nella parrocchia di Buja, in servizio a Basiliano”.

“Si tratta di giovani molto diversi tra loro per età ed esperienze; e questo dice molto sulla fantasia dello Spirito”, commenta il rettore del Seminario interdiocesano, don Loris Della Pietra, che conferma la loro grande emozione per il momento che stanno per vivere.

“Quest’emozione – osserva don Della Pietra – è anche determinata dal fatto che ora per loro si concretizzano le premesse, le promesse, le attese e la preparazione di tanti anni. Tutto ciò che hanno ricevuto, assimilato, e il discernimento che hanno fatto in loro stessi stanno per tradursi in realtà. A questi giovani viene chiesto un passo in avanti, che fa sì appello alla loro responsabilità, ma è anche un dono immenso, dato loro dallo Spirito. E a chi è dato tanto viene anche chiesto anche tanto: la dedizione totale di tutta la vita”.