Minori stranieri non accompagnati: Oxfam, domani giornata per riflettere sul dramma dell’esodo causato da guerre, persecuzioni, miseria

Sulle orme dei pellegrini, per scoprire assieme ai minori stranieri non accompagnati accolti da Oxfam a Firenze e in Toscana un antichissimo percorso, attraverso un sentiero di oltre 8,5 chilometri, lungo l’antica via che attraversa i monti del Chianti. È la camminata lungo il “Sentiero Oxfam”, arrivata alla sua quinta edizione, che torna in programma domani, 10 ottobre, dopo la pausa dello scorso anno imposta dalla pandemia. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno unire una suggestiva esperienza in mezzo alla campagna toscana, con un momento di riflessione sul dramma dell’esodo che coinvolge oltre 82 milioni di persone nel mondo e tantissimi minori che arrivano nel nostro Paese da soli: oltre 7.800 solo nei primi 6 mesi del 2021. 286 quelli accolti in Toscana nel 2020.

Guidati dal racconto dei minori migranti delle strutture di accoglienza gestite Oxfam e dagli altri partner del progetto Sai a Firenze, accompagnati da prodotti tipici locali e vino della zona, i partecipanti si troveranno così immersi in un viaggio simbolico disseminato di cartelli e legende con rimandi alle interminabili e spesso atroci odissee a cui sono costretti i ragazzi arrivati in Italia. Lungo il percorso sarà inoltre possibile visitare il Catello di Meleto e le due splendide Pievi Romaniche di Spatenna e San Pietro in Avevano. Luoghi dal forte contenuto simbolico, che rappresentano al meglio il senso dell’accoglienza, avendo avuto nei secoli la funzione di spedali per i pellegrini e i bisognosi.