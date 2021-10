“A Sua Immagine”: oggi con don Patriciello in Sicilia nei luoghi simbolo dell’antimafia. Domani, per apertura Sinodo, storie di una Chiesa già in cammino

“A Sua Immagine” di questo sabato si ferma presso l’abbazia di Casamari, uno dei monumenti italiani più belli e antichi dell’arte gotico cistercense. Il chiostro, il giardino, la chiesa, l’aula capitolare, considerata tra le più belle in Europa: nel raccontare questo complesso, Lorena Bianchetti ripercorre anche i momenti più belli vissuti durante l’estate in viaggio nelle città italiane. Si torna a Roma di fronte la Colonna Traiano per parlare di Napoleone Bonaparte e del suo legame con la capitale; poi si va a Napoli per passeggiare idealmente dentro il chiostro del monastero di Santa Chiara. A Catania si rivive la devozione per Sant’Agata, mentre Paolo Balduzzi accompagna i telespettatori dentro i Trulli. E ancora capolavori assoluti come la Maestà di Duccio di Buoninsegna o l’Ultima cena di Leonardo Da Vinci. Infine, si nuota con i delfini di Taranto e si fa un tuffo nel medioevo con la Giostra del Saracino di Arezzo.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Fare dei luoghi simbolo della mafia e dell’antimafia veicoli per educare alla legalità. Nato dalla spinta dell’esperienza dell’associazione anti racket “Addio pizzo”, a Palermo un gruppo di giovani anima un tour operator che attraverso il “turismo responsabile” ha creato lavoro e servizi turistici. Don Maurizio Patriciello li incontra per commentare il Vangelo a Capaci, sulla collina da cui venne premuto il telecomando degli ordigni che uccisero il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta e in via D’Amelio, dove venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, ricordando altri martiri della mafia come il giudice Rosario Livatino e padre Pino Puglisi, entrambi beatificati dalla Chiesa e chi ha lottato sino alla morte contro la cultura mafiosa come il giovane Peppino Impastato.

Domenica 10 ottobre Papa Francesco apre il Sinodo della Chiesa cattolica e “A Sua Immagine” condotto da Lorena Bianchetti evidenzia una Chiesa in ascolto dal basso che si mette al servizio del territorio. Come affrontare le sfide dei giovani: l’affettività, la sessualità, l’appartenenza alla Chiesa, la tutela del creato; le necessità delle nuove povertà, di chi perde il lavoro e la casa; come sostenere, la nascita di nuove aziende e come tutelare gli anziani saranno i temi affrontati. Le storie dei giovani di Modena, di una cooperativa sociale di Matera, dei nuovi poveri di Fossano (Cuneo) e le iniziative delle parrocchie per gli anziani di Roma forniranno esempi concreti di una Chiesa già in cammino su comunione, partecipazione e missione. Alle 12 appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da piazza San Pietro.