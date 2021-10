Solidarietà: Acli Caserta, prodotti alimentari in dono alla mensa della Caritas diocesana di Aversa

Le Acli di Caserta, in collaborazione con Acli Terra Caserta, hanno donato prodotti di generi alimentari alla Caritas diocesana di Aversa. La consegna è avvenuta presso i locali delle Acli ad Aversa, a piazza Municipio. La Caritas diocesana di Aversa promuove, tra le diverse attività, una mensa che accoglie e ristora circa 150 persone al giorno. Grazie all’impresa “GiòCuoreCampano” di Villa Literno, associata ad Acli Terra, sono stati consegnati oltre 50 chilogrammi di conserve di pomodori in barattolo. Le Acli di Caserta hanno inteso compiere un gesto di vicinanza, consolidando il contributo a sostegno della mensa della Caritas di Aversa, diretta da don Carmine Schiavone. Si rafforza, in tal modo, la collaborazione tra le Acli di Caserta e la Caritas diocesana di Aversa che si concretizza in gesti di attenzione e di servizio verso i più deboli. “Le Acli, anche ad Aversa, intendono valorizzare tutte le opportunità che consentono di promuovere e sostenere relazioni con quanti creano luoghi di ascolto, di incontro e di aiuto e, perciò, fare rete, nel territorio, con le parrocchie, le associazioni e i centri di assistenza per poter testimoniare una solidarietà autentica”.