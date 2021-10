Basilica del Santo: Padova, martedì 12 ottobre l’evento “Francesco e Antonio”, un racconto notturno fra arte e devozione

Martedì 12 ottobre, alle ore 20.45, si svolgerà nella basilica di Sant’Antonio, a Padova, l’evento “Francesco e Antonio”, un racconto notturno fra arte e devozione. Si tratta di un percorso inedito che alternerà la visita ad alcuni luoghi-chiave del Santo (il presbiterio con le opere del Donatello, gli altorilievi della Cappella dell’Arca, la Cappella delle reliquie, la Cappella della Madonna Mora, il Chiostro del Paradiso), con la lettura di brani tratti dal romanzo storico “Antonio segreto – La forza di un uomo” di Nicola Vegro (ed. Edizioni Messaggero Padova) e intermezzi musicali.

L’evento, organizzato dai frati della “Pastorale dell’arte al Santo”, dalle Edizioni Messaggero Padova e dal “Messaggero di sant’Antonio”, permetterà ai visitatori di riscoprire, in un contesto affascinante e ricco di spiritualità come quello della basilica, l’uomo Antonio e la sua reale, e storicamente documentata, capacità di dialogare col suo tempo, in un impegno pastorale in difesa dei poveri, contro l’usura, gli interessi politici di parte, la corruzione e i prepotenti che fu anche civile, sociale e caritativo in nome del Vangelo.

Ai partecipanti verrà data in omaggio una copia del romanzo “Antonio segreto”. Frutto di un lungo e approfondito lavoro di ricerca su documenti e fonti originali, con la consulenza di autorevoli studiosi antoniani, il volume ricostruisce accuratamente l’ambiente storico-religioso-sociale del XIII secolo. Le parole autentiche di sant’Antonio, tratte dai Sermoni, sono inserite in una narrazione che offre un ritratto inedito del francescano.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione on line attraverso il form sul sito www.santantonio.org/prenotazioni. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid vigenti. Per accedere sarà necessario esibire il Green-pass.