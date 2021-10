Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, la puntata di domani dedicata al movimento Gen e al rapporto tra giovani e fede

Al movimento Gen (Generazione Nuova) e al rapporto tra giovani e fede è dedicata la puntata di “Sulla Via di Damasco” (di Vito Sidoti), domenica 10 ottobre, su Rai Due, alle ore 9.10. A parlarne, Franz Coriasco, giornalista, scrittore e autore televisivo, che ha conosciuto personalmente Chiara Lubich e la giovane Gen, la beata Chiara Luce Badano. Era il 1967, quando Lubich chiama a raccolta i giovani del Movimento dei Focolari, esortandoli ad “essere fuoco” d’amore per un mondo più unito. Ma cosa si sono inventati i gen? Chi sono i gen? Sono solo alcune delle domande che Eva Crosetta rivolgerà ad alcuni di loro, a cominciare da Emanuele e Martina, due giovani con un unico ideale: vivere per gli altri. Ha ancora l’anima del gen, Alfonso Di Nicola, l’altro protagonista, che da oltre 20 anni nutre la speranza dentro e fuori il carcere di Rebibbia a Roma. Segue l’intervista a Margaret Karram, l’attuale presidente dei Focolari: era giovanissima quando ad Haifa incontra la vocazione gen al dialogo e all’unità. “La peculiarità dei gen – dice Coriasco – è una proposta esistenziale di tipo mariano”. La regia è di Paola Vannelli.