Sport: Acli Roma, domani le “Nonniadi” al Parco Tutti Insieme

Domani, domenica 10 ottobre, a partire dalle ore 11, si svolgerà presso il Parco Tutti Insieme, in via della Tenuta Mistica snc a Roma, la VII edizione delle “Nonniadi”, una giornata di sport e attività dedicata ai nonni e le nonne di Roma assieme ai loro nipoti, promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma.

L’evento fa parte anche della VII edizione dell’Ottobrata Solidale, la serie di eventi promossa dalle Acli di Roma e provincia con l’obiettivo di raccontare la bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come slogan “Roma tra concretezza e sogni”. Le “Nonniadi” si svolgono in collaborazione con il Parco Tutti Insieme, la Nazionale italiana cantanti, il Comitato regionale del Lazio del Coni e la Fondazione Parco della Mistica.

Sarà una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e al divertimento e all’insegna dell’intergenerazionalità, con nonni e nipoti che avranno l’occasione di partecipare gratuitamente mettendosi alla prova in diversi sport, come il calcio balilla, il calcetto, il minivolley, lo shuttlecock, il minigolf, il tiro con l’arco, il badminton e il subbuteo. Per i più piccoli è previsto il “truccabimbi” e uno spettacolo del mago Boom. Per tutta la giornata sarà operativo uno stand per l’esigibilità dei diritti con operatori fiscali e Patronato qualificati, messo a disposizione dalle Acli di Roma. Ospiti speciali saranno un gruppo di famiglie provenienti da Corviale e da Acilia assistite dalle Acli di Roma, che nei due quartieri svolgono attività di sostegno alle persone più fragili.

“I legami intergenerazionali – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps – sono fondamentali, soprattutto dopo un lungo periodo in cui sia gli anziani sia i bambini hanno sofferto, più di tante altre categorie, la solitudine imposta dal distanziamento sociale. Le ‘Nonniadi’ sono ormai un appuntamento fisso della nostra Ottobrata Solidale e mirano proprio a far riscoprire la bellezza della condivisione, del tempo trascorso insieme e della famiglia, ancora oggi il nucleo fondante della nostra società”.

“In questa giornata – aggiungono Francesco De Vitalini e Luca Serangeli, rispettivamente segretario della Fap Acli Roma e presidente dell’Us Acli Roma – i nonni e i nipoti possono riscoprire oppure consolidare ancora di più il proprio rapporto attraverso lo sport, un modo divertente e salutare di stare insieme, condividere impegni e obiettivi e anche trasmettere la saggezza e l’esperienza che gli anziani possono lasciare alle nuove generazioni”.