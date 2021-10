Diocesi: Rimini, stasera il concerto per San Gaudenzo alla presenza del vescovo Lambiasi

Stasera, alle ore 21 nella cornice della basilica cattedrale di Rimini si terrà il concerto per la festività del patrono, San Gaudenzo, giunto ormai al suo quattordicesimo anno, promosso dalla diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella musicale malatestiana alla presenza del vescovo Francesco Lambiasi.

Ad esibirsi saranno l’Orchestra Sinfonica dell’Istituto G. Lettimi di Rimini, il coro della Cappella musicale malatestiana di Rimini e i solisti Isabella Orazietti (soprano), Sara Rocchi (contralto), Massimo Marcelli (flauto) e Silvio Castiglioni (voce recitante), diretti dal maestro Filippo Maria Caramazza.

Il concerto sarà tutto dedicato ad Antonio Vivaldi. Il concerto sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Cappella musicale malatestiana, su YouTube e sul canale Vimeo https://vimeo.com/event/1341198.