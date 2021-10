Sinodo: Dominique Yon (giovane sudafricana), “abbia la forza di includere le donne e i giovani”

Il Sinodo sia “un’occasione di cambiamento personale e strutturale” e abbia “il coraggio, la forza, la fede e la visione di cogliere la sfida dell’inclusione nella struttura della Chiesa, comprese le donne e i giovani”. E’ l’auspicio espresso da Dominique Yon , una giovane sudafricana che ha portato la sua testimonianza nel momento di riflessione sull’inizio del processo sinodale, in corso nell’Aula Nuova del Sinodo. “La prospettiva di una Chiesa sinodale mi ispira e mi entusiasma”, ha detto Dominique: “una Chiesa che cammina in comunione, al fine di perseguire una missione comune con la partecipazione di ciascuno dei suoi membri, compresi coloro che si trovano alla periferia, ma anche tutti coloro che sono perseguitati od oppressi a causa dell’età, della religione, del colore o del sesso”. “Non sarà un compito facile”, ha ammesso Dominique, ma è certamente un orientamento importante per la nostra Chiesa in questi tempi travagliati e incerti”.