Società: Mlac, domani il seminario “Giusti Lavori”

Nella convinzione che solo un lavoro dignitoso possa donare un volto umano all’occupazione e conferire stabilità all’individuo e alla sua rete sociale, in occasione della Giornata mondiale del lavoro dignitoso (7 ottobre), il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) promuove il seminario di studi con tema “Giusti Lavori”, dedicato ai quattro pilastri su cui si basa l’impegno dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo): promuovere l’occupazione e l’imprenditoria; garantire i diritti sul lavoro, estendere la protezione sociale e incoraggiare il dialogo sociale.

Il seminario si svolgerà domani, domenica 10 ottobre (dalle 9.30 alle 12.30), presso il “Centro Forma Spazi”, a Roma, in via Cavour 18. In programma una Lectio sul lavoro dignitoso, a cura di don Fabrizio De Toni, assistente nazionale del Mlac, e le relazioni sul tema di Patrizia Bitti, direttrice generale di “My Ego”, azienda di servizi impegnata nella sostenibilità sociale e ambientale, e di Maurizio Sorcioni, direttore studi e ricerche di “Anpal-Servizi”, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

“Con quest’appuntamento – si legge in una nota – i lavoratori di Azione cattolica intendono tenere alta l’attenzione sul tema del lavoro dignitoso in un periodo in cui sono drammaticamente in crescita gli infortuni e le morti sul lavoro, ricordando a tutti e soprattutto alle istituzioni pubbliche che il lavoro oltre a dover essere libero, creativo, partecipativo e solidale – così come descritto dalle conclusioni della Settimana sociale dei cattolici di Cagliari 2017 e a pochi giorni dall’edizione di Taranto 2021 – deve essere sicuro”. Il seminario si potrà seguire in streaming all’indirizzo mlac.azionecattolica.it.