Diocesi: Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, oggi pomeriggio il convegno ecclesiale dedicato Eucaristia e sinodalità

“Eucaristia e comunione sinodale: una prospettiva ecclesiologica-liturgica” è il tema del convegno ecclesiale dell’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, che si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16, presso il teatro del santuario San Gerardo Maiella a Materdomini (Av).

“Il convegno presenta le tappe del Piano pastorale diocesano che è sostegno alla vita cristiana delle nostre comunità e, nel suo percorso ormai settennale, ci invita a riflettere come Chiesa sul sacramento dell’Eucaristia, considerata nella sua realtà misterica di ‘ripresentazione sacramentale del sacrificio di Cristo – Memoriale della Pasqua’”, scrive l’arcivescovo, Pasquale Cascio, nella presentazione del convegno. “In comunione con la Chiesa italiana e con la Chiesa universale, siamo invitati a intraprendere il cammino sinodale, che diventi scuola di sinodalità per ogni forma del vissuto ecclesiale; infatti il documento preparatorio ‘Per una Chiesa sinodale’ parla di comunione, partecipazione e missione. Nella prospettiva del percorso sinodale della nostra Chiesa diocesana, seguendo le linee della Chiesa italiana, desideriamo fare esperienza di sinodalità, continuando il cammino del nostro Piano pastorale. Se la Chiesa è costitutivamente sinodale e Chiesa e sinodo sono sinonimi (documento preparatorio al sinodo dei vescovi), noi viviamo la sinodalità e desideriamo che diventi coscienza attiva per la testimonianza della fede. L’Eucaristia diventa esperienza sacramentale e trasfigurante della sinodalità, soprattutto il cuore del mistero vissuto nel Memoriale (res et sacramentum)”, aggiunge il presule.

Per approfondire il rapporto tra Eucaristia e sinodalità, dom Riccardo Luca Guariglia, abate di Montevergine e delegato della Conferenza episcopale campana per la liturgia, terrà una relazione dal titolo “Eucaristia e comunione sinodale: una prospettiva ecclesiologico-liturgica”. Il convegno si concluderà con la celebrazione dei vespri