Pace: domani torna la Marcia PerugiAssisi

A 60 anni dalla prima Marcia per la pace Perugia-Assisi organizzata da Aldo Capitini (1961-2021), Cecilia Strada, Mimmo Lucano e Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso in Congo, concluderanno alla Rocca maggiore di Assisi la prossima Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità in programma domenica 10 ottobre 2021. “Tre volti della società della cura che dobbiamo promuovere e costruire se vogliamo un mondo più umano e scongiurare tante tragedie”, spiegano i promotori, tra cui centinaia di associazioni, gruppi, enti locali e scuole di ogni parte d’Italia con il sostegno di Banca Etica, Fondazione Finanza Etica. Cecilia Strada è figlia di Teresa e Gino Strada, due emblemi della cura delle vittime di tutte le guerre, a cui è stata dedicato la Marcia. Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, “condannato per essersi preso cura di tante persone in fuga dalle guerre e dalla miseria”, affermano gli organizzatori. Zakia Seddiki è la moglie dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso il 22 febbraio in Congo e fondatrice dell’associazione Mama Sofia che si sta prendendo cura dei bambini di strada e delle donne del Congo. Dopo la “catena umana” realizzata l’anno scorso nel mezzo della pandemia, la Marcia PerugiAssisi del 10 ottobre è una risposta all’appello lanciato da Papa Francesco il 1° gennaio: “Incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura per colmare tante disuguaglianze sociali”. Quest’anno la Marcia è preceduta dalla Settimana della pace (in tutta Italia 4-10 ottobre 2021) e dal 2° Meeting della cura (8-9-10 ottobre 2021) che si svolgerà a Perugia, presso la Sala dei Notari e via Zoom. Tutti gli eventi sono trasmessi anche in diretta sul canale YouTube perlapace e sulla pagina Facebook della Marcia PerugiAssisi.