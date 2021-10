Diocesi: Altamura, al via stasera la Settimana del Creato

La diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti promuove, a partire da stasera, la Settimana del Creato, in vista della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Si parte stasera, alle 18, con l’inaugurazione della mostra dal titolo “LaudArt” presso i locali della parrocchia Consolazione di Altamura, alla presenza dell’arcivescovo-vescovo, Giovanni Ricchiuti. Domani, domenica 10 ottobre, è prevista una passeggiata ecologica nel bosco Difesa grande, con raduno alle 15, presso l’ingresso fiera San Giorgio di Gravina. Giovedì 14 ottobre

quattro laboratori nella sera presso i locali della parrocchia Consolazione, cattedrale, San Sepolcro e in via G. Falconi 45, presso l’Allegra Boutique (Associazione Fornello) di Altamura su “ecolettura”, riuso e riciclo abiti, apicultura ed estemporanea di pittura. Venerdì 15 ottobre l’Agorà della concretezza con buone pratiche ed esperienze lavorative e associative del territorio che hanno fatto scelte ecologiche. Infine, domenica 17 ottobre l’iniziativa “Ripuliamoci…”: ogni parrocchia della diocesi ripulisce uno spazio del proprio territorio dopo la messa domenicale. Alle 19, in cattedrale, la messa conclusiva della Settimana, presieduta da mons. Ricchiuti.